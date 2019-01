Az énekesnő egy fotópárt osztott meg közösségi oldalán. A bal oldali képen Beyoncé látható még hétéves korában, a jobb oldalin pedig lánya, Blue Ivy, aki néhány hete töltötte be a hetet. Az összehasonlítás még a rajongókat is meglepte, akár egymás dublőrei is lehetnének.

Beyoncé megmutatta másfél éves ikreit Sir és Rumi Carter 2017-ben születtek, azóta nem láttuk őket.

Kiemelt kép: Instagram/@beyonce