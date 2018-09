Ilyen érzés, amikor Beyoncé és Jay-Z ad neked egy 27 milliós ösztöndíjat

Az On The Run II turné phoenixi állomásán egy rakás diák jelent meg és nem csak azért, hogy bulizzanak egy nagyot. Itt jelentették be, hogy ki az a diák, aki Beyoncé és Jay-Z alapítványainak köszönhetően kap egy 27, 5 millió forint értékű ösztöndíjat.

DJ Khaled a buli egy pontján abbahagyta a zenélést és egy papírról elkezdte felolvasni a szerencsés ismertetését. Minél több dolgot árult el, annál biztosabbá vált, hogy kiről van szól. A hirtelen meggazdagodó, 17 éves Mikayla Lowry eleinte nem akart hinni a fülének, majd amikor a nevét is kimondták csak annyit tudott mondani:

Annyira hálás vagyok. Őrület, erre nem számítottam. Remegek.

Lowry ráadásul nem az egyetlen diák az Egyesült Államokban, akinek Beyoncé biztosítja a továbbtanulását. A tengerbiológusnak készülő lányon túl még 10 szerencsést választanak ki, azaz az énekesnő és férje összesen 275 milliót adományoznak a nehéz anyagi helyzetben élő gyerekeknek.



(DailyMail)

Kiemelt kép: Fotó: Kevin Winter/PW18/Getty Images for Parkwood Entertainment