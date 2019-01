Tudtad, hogy Will Smith apját és fiát is Will Smith-nek hívják?

Will Smith Instagramon megosztott magáról egy régi fotót, amin apjával és még akkor pici első gyerekével látható. A fotóról elárulta, hogy három generációnyi Will Smith van rajta, méghozzá szó szerint, ugyanis az apja saját maga után nevezte őt el, a teljes valódi neve pedig Will Smith II, mert az apja utálta a Jr.-t a nevekben, ő pedig szintén ugyanígy nevezte el első gyerekét, aki így Will Smith III lett. A legszörnyűbb része ennek az a plusz infó, hogy azért becézik legnagyobb fiát Trey-nek, mert ő a harmadik, a három meg egy csomó latin nyelvben trei. Szerencsére a sztár az utána következő két gyerekénél picit kevert a formulán, és a lányát nevezte el magáról Willow-nak, Jaden pedig anyja, Jada Pinkett Smith nevét kapta meg.

Kiemelt kép: Bryan Steffy/WireImage