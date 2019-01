A Maroon 5 egyik dalában már annyi a szimbolika, hogy a zene fel sem tűnik

Az eredetiség az amerikai zeneiparban is legalább akkora kincs, mint a hollywoodi filmezésben: mind tudjuk, hogy e felé kellene orientálódniuk a kreatívoknak, de valahogy a dolgok általában átbillennek valamifajta se nem eredeti, se nem túlzottan kreatív megvalósításba.

Azonban az USA-ban néhány éve már más trendek szelei fújdogálnak a zenék terén:

egyrészről a technikai megvalósítások miatt egyre profibb módon lehet kivitelezni az audiovizuális ötleteket,

másrészt a büdzsék is felfelé kúsznak a zeneiparban,

harmadrészt pedig,

érdemes ránézni a YouTube nézettségi adataira, hiszen jó pár évvel ezelőtt még az ütötte meg az emberek ingerküszöbét, hogy a dél-koreai PSY nevű rapper átlépte az 1 milliárdos nézettségi határt,amely közel 6 évvel ezelőtt még történelmi pillanatnak számított a videómegosztón.

Jelenleg pedig ott tartunk, hogy az 1 milliárd kattintást ma már nem lehetetlennek tűnő feladat megugrani, jó példa erre a Maroon 5 nevű amerikai együttes viszonylag új slágerének, a Girls Like You-nak a klipje, aminek 7 hónap elegendő volt az 1,7 milliárd megtekintéshez. Utóbbival kapcsolatban nem is nagyon lehetnek kételyeink a kreativitást tekintve, hiszen amellett, hogy a dal valóban robbantani tudott a slágerlistákon, még a számhoz készült videoklip is kellően kreatívra sikeredett. Az Adam Levine vezette banda egyébként is híres arról, mennyire sok energiát fektet bele egy-egy videoklipjébe. Nem restek filmszerű képi világot összehozni háromperces videók kedvéért, sőt, előfordult már, hogy Gaspar Noétól inspirálódtak a képeket tekintve. Mostanság pedig már egyre több hollywoodi arcot sikerül becsábítani a videókba, utóbbi okán is említsük meg a Girls Like You-t, ahol 25 sztárt sikerült begyömöszölni a 4 perc 30 másodperces időintervallumba.

A Maroon 5 zenei karrierje Egy kaliforniai pop-rock együttesről beszélünk, akik 1995-ben kezdték meg munkásságukat, és fennállásuk óta már 6 Grammy-díjat is bezsebeltek. Az együttes frontembere Adam Levine, akivel gyakran az egész bandát azonosítják. Levine közismert hollywoodi személyiség, aki a zenélés mellett filmezéssel is foglalkozik, valamint az amerikai The Voice nevű tehetségkutatóban zsűritag. 2015-ben Oscar-díjra jelölték a Lost Stars című Maroon 5-dalt, amelyet a Szerelemre hangszerelve című amerikai filmdrámában hallhattunk, Levine előadásában.

Készítettünk egy összeállítást a legkreatívabb videoklipjeikről, ezeken keresztül pedig bemutatjuk azt, miért érdemes odafigyelni a Maroon 5 kreatívjaira, mert bizony erősen rászolgáltak már egy komolyabb díjazásra — tekintve azt, hogy nem sok együttes van Amerikában, ami a rendelkezésére álló büdzsét valóban jól látható módon használja fel.

1. Payphone, avagy Adam Levine újraértelmezi a Die Hardot 280 másodpercben

A Wiz Khalifával közös dal videoklipje egy meglehetősen hosszú és filmszerű élményt ajándékozott 2012-ben az együttes rajongóinak. A 4 perc 40 másodperc hosszúságú kisfilmet Samuel Bayer rendezte, a klip pedig lassan már az 500 milliós kattintásszámot is átlépi a YouTube-on. A klip in medias res kezdődik, reflektálva a címre, Levine a videó főszereplőjeként egy telefon fülkéből indít hívást, körülötte minden füstben úszik, ő pedig láthatóan megtépázott állapotban van — miközben rázendít a refrénre:

Egy fülkéből hívlak, próbállak elérni otthon, minden aprómat bedobtam.

Majd kapunk egy csomó flashbacket arról, miként került ebbe a helyzetbe. Látjuk, ahogy egy bankban dolgozik ügyintézőként, majd fegyveresek törnek be az épületbe, hogy bezsákmányolják az ott található dollármennyiséget. Ahogy legtöbb klipjükben, a banda többi tagja itt is szerepet kap Levine mellett: James Valentine, Matt Flynn, Mickey Madden és PJ Morton is megjelenik, ám negatív karakterként, hiszen ők alakítják a rablókat. Levine banki alkalmazottként figyeli az eseményeket, aztán egy női dolgozóval megszöknek a bankrablás közepéről. Miután kilépnek az ajtón, a rendőrség tüzelni kezd rájuk, mivel Levine kezében egy fegyver van, így menekülőre fogják. Az énekes aztán Whiz Khalifától (a dal másik előadójától) ellop egy 1967-es Shelby Cobrát, majd azzal menekül lényegében üldözöttként a törvény őrei elől.

A klip legnagyobb részében Levine a Shelby-vel menekül a Los Angeles-i poros országúton, miközben legalább 10-15 rendőrkocsi üldözi. Mindez egyébként reflektálás az amerikai társadalom bűnügyekre és szenzációhajhász szemléletmódjára, hiszen az egyik legnépszerűbb televíziós formátum az úgynevezett “Police Chase in America”, melyben általában egy helikopter veszi videóra azt, miként próbálnak a rendőrök megfékezni egy-egy száguldozó törvényszegőt. A Maroon 5 klipjének végén Levine megérkezik célállomására, kiszáll a sportkocsiból, letépi magáról öltönyét, és kvázi Bruce Willis leghíresebb szerepét, a Die Hardot megidézve, egy gyűrött, megtépázott fehér trikóból indítja el segélyhívó telefonhívását.

2. Maps — Pörgős klip egy faék egyszerűségű sztorihoz

A Maps kétségtelenül az egyik legnagyobb durrantása volt az együttesnek 2014-ben. Annak ellenére, hogy a zene mondanivalója és úgy en bloc a szövege nem épp a legmélyebb mondanivalóval támadja be a hallgató közönséget, a videoklip valahogy képes ellensúlyozni ezeket. A videó elején Adam Levine egy liftben várakozik, miközben a kamera nagyon finom mozdulatokkal már vizuálisan felvezeti nekünk azt, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Pillanatok múlva ki is derül, hogy Levine egy kórházban van, és keres valakit a sürgősségi osztályon. Véletlenül besétál egy műtőbe, ahol az asztalon már ott fekszik barátnője, akit épp újra kell éleszteni. Érdekesség, hogy az orvosok és az ápolók szerepében ezúttal is jelen van a banda többi tagja is. Az összezavarodott férfi folyamatosan azt kérdezgeti, mégis mi történt a lánnyal, és szabály szerűen ki kell cipelni onnan.

Érdemes figyelni a dalszövegre is:

Ott voltam a veled a legsötétebb időkben, a legsötétebb éjszakákon is.

Nyilván hamar kiderül, hogy egyáltalán nem Levine hősiességére vonatkoznak ezek a dolgok, ugyanis részben miatta került barátnője oda, ahol most van. A sztori szerint egy buliba mentek, az énekes azonban egy másik lány társaságát találta meg, ezzel elüldözve barátnőjét, akit aztán végzetesen el is csap egy autó — feldúltsága miatt annyira nem figyel semmire. A klipben Levine egy Porschéval száguldozik az utcákon, így keresve a kórházat. Természetesen remekül fényképezték az egészet, a szinopszis Peter Berg amerikai rendező nevéhez fűződik, aki olyan kasszasikerekhez adta a nevét, mint a Királyság, a Túlélő, a Hazafiak napja, de színészként szerepelt a Coplandben és a Collateral — A halál záloga című Tom Cruise-moziban. A videoklip egyébként Gaspar Noé 2002-es filmjéből, a Visszafordíthatatlanból merített ihletet, amely nem hagyományos narrációval elkészített alkotás, hanem egy olyan történet, amit visszafelé mesél el a rendező. Némi keretes szerkezetet is fellelhetünk benne: a klip egy erőteljes fényhatással indul, amit a lift lámpája bocsát ki, míg szintúgy egy hasonlóval zárul, de akkor már a műtőben található ledlámpák fénye utal némileg az életből való eltávozásra.

3. A Wait szürreálisnak tűnik, de az erős kép világ egy nagyon átlagos kapcsolati problémáról árulkodik

A klipet a zenei videókban rutinosnak mondható Dave Myers készítette, aki aztán Ariana Grande klipjeinek rendezésében is visszatérő vendég lett 2018-ra. A Wait egy brutálisan erős, ám nehezen befogadható képi világot tár elénk, amely tele van szimbolikával. A videóban egy hollywoodi színésznő, Alexandra Daddario is megjelenik, aki Levine barátnőjét alakítja ebben a több mint 3 és fél percben. Myers nagyon erőteljesen ábrázolja a párkapcsolati problémák legsúlyosabb gondját, a hűtlenséget: Levine sokatmondóan egy koporsóban ébred a klip elején, ezzel is azt sugallva,

ő már halott a barátnője számára,

mivel Daddario is egy koporsóban fekszik, mindez a kapcsolatuk halálát is szimbolizálja.

A frontember aztán egy skorpiót helyez a fekvő Daddario hasára, ami megcsípi őt, a refrénnel pedig értelmet nyer az egész: Levine bocsánatért esedezik, a csípés pedig akár egy bocsánatkérő telefonhívásként is értelmezhető, de minimum valamifajta lelkiismeret-furdalást akar velünk érzékeltetni. Sokak szerint mindez a kapcsolatba való újbóli visszakerülést jelenti. A skorpió egyébként is a hűtlenség szimbóluma, például a keresztény mitológiában gyakran Júdással együtt emlegetik a halálos csípésű pókszabásút.

Hadd kérjek bocsánatot, meg fogom tenni minden, minden, minden alkalommal!

A szimbolika persze ennyiben nem merül ki, Myers remek érzékkel nyúlt hozzá a Maroon 5 dalához. Láthatunk nagyon sok flashbacket, melyek nyilvánvalóan átvitt értelemben mutatják be a pár korábbi vitáit: az is annak minősül, mikor Daddario egy üveg alkoholos itallal nyakon önti Levine-t, és már csak annyi hiányozna, hogy egy gyufával felgyújtsa őt, de értelmezhetjük ezt egy káros szenvedélynek is, ami bármely kapcsolatot megmérgezheti. Egy másik jelenetben Levine az akkor még nyugodt Daddario arcát szeretné végig simítani, ám a lány arca szétmállik ettől, mint a festék a vásznon. Ez megint csak szimbolikus alátámasztása annak, hogy mennyire meg tud változni valakinek a lelki világa (netán a személyisége) egy-egy tettünknek köszönhetően. És a klip tele van ilyenekkel, például a hazudozó Levine gyakran szembesül hűtlenségével: egy víz alatti jelenetben megjelennek azok a nők, akikkel megcsalta párját (halak formájában látjuk őket), illetve az énekes autóval víz alá merülése is azt akarja érzékeltetni, hogy már elsüllyed a rengeteg hamisságban, onnan pedig szinte nincs is kiút.

Az egyik utolsó jelenetben Levine már egy megtisztulást érzékeltetve, fehér ingben és öltönyben jelenik meg Daddario előtt, majd arról énekel, tudja, hogy rengeteg rossz dolgot tett, de még utoljára hadd kérjen elnézést. A kapcsolat végét pedig úgy illusztrálja Myers, hogy a háttérben rakéták indulnak ki a földből, majd körülöttük minden porrá is válik. A klip legvége pedig méltó lezárása ennek a nagyon összetett vizuális ábrázolásmódnak,ahogy Daddario egy bőrönddel távozik közös lakásukból, Levine csak ücsörög a kanapén bocsánatért esedezve. Miután a lány elhajt az autóval, magával viszi Levine egy részét is. Ezt a rendező fonalakkal ábrázolta, melyek az autóhoz voltak kötve: ahogy távolodik a járművel, úgy foszlik szét egyre jobban Levine is, akár egy kötött pulcsi. A klipben megjelenik Behati Prinsloo, Adam Levine felesége is egy olyan nő képében, akivel megcsalta klipbeli partnerét.

4. Girls Like You — vizualitás túlsúlyban, 25 vendéggel

David Dobkin neve ismerősen csenghet sokak számára, hiszen ő készítette el 2014-ben a Robert Duvall és Robert Downey Jr. főszereplésével készült Bíró című filmet. Ezeken túl általában kisebb produceri munkálatokkal veszi ki a részét hollywoodi filmekben, de rendezett pár sörreklámot és videoklipeket is. Így történt, hogy már másodjára kérte fel Adam Levine, hogy dolgozzon együtt a Maroon 5-val, ugyanis a Don’t Wanna Know című slágerükben már Dobkin volt a dirigáló. A Girls Like You azonban 2018 egyik nagy-nagy durranása volt a popkultúra berkein belül, sőt: vizuális megvalósítása is kifejezetten különlegesnek mondható. A filmszerű képeket teljesen maga mögött hagyta a banda, és egy olyan videót forgattak le, amely inkább mondanivalójával igyekszik érzelmi reakciókat kiváltani a hallgatókból és a nézőkből.

A klipet egy üres szobában vették fel, ahol Levine középen ácsorog egy mikrofonnal, míg az együttes további tagjai a háttérben húzódnak meg, picit magasabb pozícióban. Aztán a kamera elindul körbe és körbe, az énekes háta mögött pedig minden alkalommal egy másik nő jelenik meg. A koncepció nem véletlen, hiszen olyan sztárok adták a nevüket a dalhoz, mint Camilla Cabello, Ellen DeGeneres, Rita Ora, Jennifer Lopez, Gal Gadot vagy a Stranger Things című sorozat gyereksztárja, Millie Bobby Brown. A látszólag egy snittel megoldott klipben (nyilván nem úgy vették fel, csak ezt szerették volna láttatni), folyamatos mozgásban van a kamera. A vendégek megjelenése már önmagában jelentéssel bír, és öltözékük sem véletlenül színes és különböző: mindannyian valamifajta társadalmi egyenlőségre hívják fel a hangsúlyt, már a ruhákon keresztül is.

Ellen DeGeneres például az LMBTQ közösség egyik leghíresebb aktivistája, míg a klip elején megjelenő Aly Raisman tornászvilágbajnok rendre az UNICEF arcaként látható, ám üzenete ennél sokkal fontosabb a videóban: egy olyan pólót visel, amin az áll, „mindig mondd el az igazadat!” Ez pedig a szexuális zaklatásokra való utalás, pontosabban azoknak a tornászgyerekeknek üzen Raisman, akiket valamilyen formában molesztáltak edzőik, emiatt merniük kell elmondani a saját igazságukat, saját történetüket.

A Girls Like You a 9. legtöbb lájkot kapó videó lett a YouTube-on közel nyolc hónap leforgása alatt. A videó vége kissé hatásvadászra sikeredett, ugyanis az utolsó képkockákban megjelenik Levine felesége, Behati Prinsloo és lányuk, Dusty Rose. Ez egyfajta szimbolikája is annak, hogy a Maroon 5 frontembere révbe ért, megtalálta a boldogságot. Azt azért viszonylag könnyen le lehetett szűrni a fentebbi klipekből, hogy az átlagnál jóval több energiát fektetnek bele a toplistás zenékbe. Nem is hiába, hiszen a visszajelzések többnyire pozitívak.

Mondhatjuk akár kifizetődőnek is ezt, mert Levine-t ezen kisebb színészi szerepek miatt választották ki a Szerelemre hangszerelve egyik főszerepére. Különös képi világa miatt megemlíthetjük még a Misery című videoklipjüket is, de a Never Gonna Leave This Bed zenéjük is egészen különlegesnek számít, tekintve, hogy a zenekart betették egy üveglappal körbeépített furgon hátuljába, és menet közben vették fel a zenét. Ha pedig még régebbre nyúlunk vissza, Goodnight, Goodnight című számukkal már 2008-ban megindultak a kísérletezések útján,

osztott képernyővel mutatták be azt, milyen egy párkapcsolat eleje és vége:

