Steiner Kristóf: Semmi esélyünk, hogy ingatlant tudjunk venni

Az újságíró hosszú ideje Tel-Avivban él, több vállalkozása is van, most mégis úgy döntött, hogy elhagyja Izraelt és férjével egy másik országba, Ciprusra költöznek.

Itt nyaraltunk először közösen, illetve itt is kértem meg Nimi kezét. Nyolc alkalommal jártunk már itt, nagyon szeretjük benne azt a kettősséget, amely Izraelre is jellemző. Többször jártunk a sziget török oldalán is, amelyhez Nimi személyesen is kötődik, a nagyszülei ugyanis törökök