Rihannát egészen különös napszemüvegben fotózták le New Yorkban egy koncert után. Kicsit az 1984-ben megjelent Terminator című filmet juttatta eszünkbe, abból is inkább a film főszereplőjét, Arnold Schwarzeneggert. Nem tudjuk, mi bántotta az énekesnő szemét az esti sötétségben, de akár a Terminator következő epizódjában is helyet kaphatna halálosztó gépezetként.

Bár Rihanna előbb támadna okostelefonnal, mint géppisztollyal:

Kiemelt kép: Facebook.com/theterminatormovie és Johnny Nunez/WireImage