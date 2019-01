Rihanna beperelte az apját

Rihanna nem viccel, simán beperli a saját apját is, ha az az útjába áll. A TMZ által megszerzett bírósági iratok szerint ugyanis az énekesnő találkozni fog az apjával a bíróságon, mivel az Fenty néven próbálta tető alá hozni saját üzletét. Apját Ronald Fenty-nek hívják, Rihanna cége pedig Fenty néven lett bejegyezve. Közben az apja Fenty Enterntainment néven 2017 óta működtek tehetséggondozó vállalatot. Rihanna azzal vádolja apját, hogy az ő reputációjából próbál profitálni. Persze nem arról van szó, hogy még az apját is a busz elé dobná, ha a brandjével szórakozik, hanem apja és annak üzlettársa több milliós átveréseket bonyolított le, például Dél-Amerikánan Rihanna koncerteket szervezett le 2017-ben összesen 15 millió dollárért, az énekesnő tudta és beleegyezése nélkül. Sőt, apja megpróbálta levédetni is a Fenty nevet, de nem tudta, hála annak, hogy lánya már megtette. A pert megelőzően több hivatalos felszólítást is küldött neki, hogy távolítsa el a Fenty nevet az üzletéről, de apja az összeset ignorálta. A bíróságtól azt kéri, hogy kötelezze rá jogilag, hogy ne használja fel többé a Fenty nevet, meg persze némi kártérítést az okozott károkat fedezendő.

Fotó: Mark Ganzon/Getty Images, Fenty Beauty