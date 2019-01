Reese Witherspoon lánya és anyja gyakorlatilag ő életének különböző szakaszaiban

A címben megfogalmazott észrevétel egy Twitter-felhasználónak köszönhető. Reese Witherspoon a Vogue címlapján szerepel, a magazinhoz készült egyik fotón pedig rajta van a lánya és az anyja is, az erről szóló E! cíkkre pedig rögtön reagált is egy felhasználó, felismerve, hogy mennyire durva a hasonlóság mindhármújuk között.

This is just Reese at different stages of life. https://t.co/TaQr13nkD4

— Larry Lovestein (@D0MXNXQUE) 2019. január 10.