Julia Roberts lyukait dicséri egy szerencsétlenül elgépelt szalagcím

A Vulture újságírója, Mark Harris tette ki Twitterére a Jamestown Post-Journal nyomtatott újság egy cikkét, amit kollégája, Neil McMahon vett észre. A szalagcím úgy szól, hogy

Julia Roberts-re rátalált az élet és a lyukai jobbak lesznek a korral.

Ez a cím úgy született, hogy elírták az angol role szót hole-ra, előbbi szerepet jelent, utóbbi pedig lyukat. Harris később posztolt egy képet a javításról is, amiben jelzi az újság, hogy valóban azt akarták írni, hogy a szerepei lettek jobbak a korral, és elnézést kérnek a hibáért.

Not a hoax! From the Jamestown (NY) Post-Journal. pic.twitter.com/ETozVTfuQw

Harris viccesen azzal a megjegyzéssel osztotta meg a képet egyébként, hogy:

Never dictate the headline over the phone. (h/t @NeilMcMahon) pic.twitter.com/0kPUGxQ2sd

— Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 2018. december 10.