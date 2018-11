X-Faktor: pszichológiai technikákkal készül Tamáska Gabriella

Gáspár Laci mentoráltja, Tamáska Gabriella már jó pár éve komoly önbizalomhiánnyal küzd, amivel úgy érezte, kezdenie kell valamit az élő produkciók idejére. Az énekes, aki elmondása szerint mindössze egy rotációskapa-versenyen szerzett közönség előtti énekléssel vágott bele az X-Faktor-menetelésbe, most egészen új módszereket talált ki az önbizalom-növelésre. Az egyetemista lány – aki mellékállásban éttermi felszolgálóként is dolgozik – a Meglepetés magazinnak elmondta, hogy motivációs cetliket ragasztgat ki lakásában, még a saját tükrére azt is felírta piros rúzzsal:

ma is jól nézel ki, szép vagy!

Tamáska önbizalomhiányában elmondása szerint jelentős szerepet játszott ikertestvére, akit környezetükben mindenki szebbnek tartott. Az emiatt kialakult problémákat nem tudta magában leküzdeni, ám 10 perccel fiatalabb testvérével ettől függetlenül is jó viszonyt ápol, bár azt nem tagadja: az valamit segített a mindennapokban, hogy tesója, Alexandra egy ideje már Londonban él és dolgozik.

