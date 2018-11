Labancz Lilla már megint tolt egy kimkardashiant

Labancz Lilla gyakorlatilag beállhatna a negyedik – vagy ha a Jenner-nővéreket is beleszámoljuk, akkor a hetedik – Kardashian-nővérnek, hiszen egyre jobban hasonlít rájuk. Legutóbb szőke haja miatt véltünk hasonlóságot felfedezni közte és Kim Kardashian között, most pedig már pózolásban is hasonlóan működik az Álom.net színésznője.

Labancz Lilla melle találkozott a biztonsági övvel Látványos volt a találkozás.

Főleg, hogy Kardashian egyik, már-már védjegyévé váló beállásában készített magáról egy Instagram-sztorit Labancz: sportmelltartóban és magas derekú biciklis nadrágban.

És hogy legyen összehasonlítási alapunk, álljon itt egy hasonló fotó Kardashianről.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Ápr 4., 2018, időpont: 11:16 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@lillalabancz