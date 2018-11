Megszerezte jogsiját, majd kevesebb, mint egy óra múlva már el is vették tőle a rendőrök

A 18 éves fiú menőzni akart a haverok előtt. Rosszul sült el.

49 perc. Ennyi ideig örülhetett frissen megszerzett jogosítványának egy 18 éves német fiatal, akit első önálló útján már le is kapcsolatak rendőrök, gyorshajtás miatt – írta a BBC, a német rendőrségre hivatkozva.

A meg nem nevezett fiatalt Hemer városában mérték be, ahogy 95 kilométer per órás sebességgel haladt egy olyan úton, ahol csak 50 kilométer per óra volt a megengedett legnagyobb sebesség.

A helyi rendőrség közlése szerint a friss jogositványos sofőr mellett négy barátja ült az autóban, aminek típusát nem közölték. A rendőrök szerint a fiatal valószínűleg le akarta nyűgözni a haverjait vezetési tudásával, és ekkor bukott meg.

A fiataltól azonnal el is vették a jogosítványát, amit leghamarabb négy héttel később kaphat vissza. De akkor sem adják oda neki csak úgy. Előbb újra végig kell csinálnia egy drága tanfolyamot.

Emellett még ki kell fizetnie egy 200 eurós pénzbüntetést is, és két büntetőpontot is kap a jogosítványába.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Thinkstock