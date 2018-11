Majdnem lelőtték Nicki Minaj-t egy klipforgatáson

Nicki Minaj-nak hatalmas mázlija volt, hogy későn érkezett egy klipforgatásra, ugyanis

lövéseket adtak le a villára, ahol a forgatás zajlott

– számolt be róla a TMZ. Tekashi69/6ix9ine rapper egy dalához készült volna a videó, amiben közreműködik Minaj mellett Kanye West is, és vélhetően a bandakapcsolatokkal rendelkező, illetve ennek dalaiban bátran hangot is adó szivárványhajú botrányos rappert szerették volna lelőni. Az elkövetők ismerhették a rapper beosztását, ugyanis arra a szobára adtak le lövéseket, ami az öltözőjéül szolgált volna, ám 6ix9ine az utolsó pillanatban öltözőt cserélt, felajánlva a sajátját Nicki Minaj-nak, aki mázlijára még nem érkezett meg a helyszínre, amikor a lövések eldörrentek.

Kanye West viszont a helyszínen volt és azonnal távozott is.

A hálószoba átlőtt ablakáról 50 Cent posztolt először fotót. A helyszín egy puccos, 80 milliós villa volt, az egyik legelőkelőbb a környéken. A rendőrség nyomoz ismeretlen tettesek után, továbbá azt is vizsgálja, hogy az esettel megésrtette-e 6ix9ine a próbaidejét, amit azért kapott, mert egy klipjében egy fiatalkorú lány szexuálisan explicit dolgokat művelt, éppen csak megúszta, hogy bekerüljön a neve a szexuális ragadozók nyílvános adatbázisába. Az ügyvédei biztosak benne, hogy nem, hisz ebben az esetben áldozat volt, nem pedig elkövető. Egyébként Nicki Minaj már forgatott korábban vele, akkor éppen egy sérüléséből lábadozott a feltételes szabadlábon levő rapper, mert elrabolták, megverték, és kirabolták ismeretlenek.

