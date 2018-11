Károly herceg legjobb barátai a mókusok, a házába is bemehetnek

Vilmos herceg egy, a Country Life-nak készült és a Page Six által szemlézett különleges interjúban elárulta, hogy apja teljesen oda van egy bizonyos fajtájáért a mókusoknak, amik a skót birtokon élnek, ami a vörös mókus, amit hívnak még közönséges erdei mókusnak vagy európai mókusnak is. Károly herceg annyira szereti őket, hogy beengedi a házba és még neveket is adott nekik. Ő maga így fogalmazott róluk:

Bejönnek a házba Birkhallban és kergetjük egymást körbe-körbe. Ha csendben ülök, ők is leülnek körém.

Sőt, mint elmondta, ha Birkhallban van, akkor még mogyorót is tart mindig magánál a mókusoknak.

Ha otthagyom egy széken egy pillanatra a kabátomat, aminek mogyoró van a zsebeiben, arra érek mindig vissza, hogy kilóg a mókusok farka belőle, mert keresik.

Nehéz elképzelni cukibbat Károly herceg és a mókusok barátságánál.

Kiemelt képek: Joe Giddens – WPA Pool/Getty Images