Facebook-hack: 29 millió ember adatait látták a tolvajok

A Facebook végre részleteket is közölt a legutóbbi hír után, amikor beismerték, hogy akár 50 millió ember adataihoz is hozzáférhettek azok a hackerek, akik kihasználtak egy hibát a Facebook view as-módjában. Ezt a módot akkor lehet használni, ha azt akarjuk megnézni, hogy mit lát a profilunkból egy másik ember. A hiba segítségével bejelentkezési tokeneket loptak el, amelyekkel bárhol be tudnak jelentkezni a Facebookra. Jelszavakat az eredeti hírek szerint sem loptak el.

A Facebook most azt mondja, csak 29 millió ember adataihoz fértek hozzá, és a hozzáférés kevésbé tűnik veszélyesnek az eredetileg feltételezettnél.

Alapvető adatokhoz fértek hozzá, mint az email-cím, 14 millió ember esetében. 15 millió esetben látták a nemre, vallásra, helyre és készülékinformációra vonatkozó adatokat is. Egymillió esetben pedig semmilyen adatot nem láttak.

Ami ennél is fontosabb, a Facebook szerint nem fértek hozzá más külső fiókokhoz. Ez azért volt feltételezés, mert a Facebook az utóbbi időben azon dolgozott, hogy mindenhova be tudjunk jelentkezni a Facebook-fiókunkkal, ezt pedig az ellopott bejelentkezési tokenekkel is megtehették. De ezek szerint nem tették.

A Facebook közölte, hogy mindenkit értesít a majdnem 30 millió emberből.