Emmyt nyert, mégsem engedték be az Emmy-díjátadó utáni bulira

Claire Foy neve lehet, hogy nem ismerős, pedig ő játszotta Erzsébet királynőt a The Crown című sorozatban, amiért nemrég Emmy-díjat is kapott. Nagyon úgy néz ki viszont, hogy a sorozatot nem látta az a biztonsági őr, aki a beengedésekért volt felelős az Emmy-díjátadó utáni bulin, ahova nem engedték be a színésznőt, pedig órákkal előtte kapott díjat az Emmyn.

Erről Jimmy Fallon műsorában beszélt a színésznő:

Megsemmisültem. Ott álltam a díjjal a kezemben és még csak be sem engedtek.

Aztán szerencsére kisegítette őt egy másik díjazott, a Queer Eye-ban szereplő Jonathan Van Ness, akiről már megint kiderült, hogy nincs nála kedvesebb élőlény az egész világon.

Kiemelt kép: Dan MacMedan/Getty Images