Kulcsár Edina már túl van az első sétán kisfiával

Néhány napja derült ki, hogy megszületett Kulcsár Edina kisfia, Medox és habár a szülők nem árulták el, hogy pontosan mikor jött a világra, a kicsi nagyjából egyhetes lehet.

Az anyuka ennek ellenére nem zárkózott be a lakásba. Csütörtök este már egy filmbemutatóra is elment, ahol találkozott Terence Hillel, pénteken pedig megejtette az első sétát babájával. Az eseményről természetesen fotó is készült, de mielőtt valaki elkezdene reménykedni, az újszülött arcát nem mutatta meg.

Kiemelt kép: Instagram/Kulcsár Edina