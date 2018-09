Ezért fotóz mobillal Annoni Zita (X)

Percenként 3 millió fotót készítünk világszerte, 90 százalékukat okostelefonnal. A mobilfotózás többé a profi fotográfusok köreiben sem szitokszó, egyre többen kapják fel a fejüket rá. De vajon tudhat-e többet egy okostelefon kamerája egy profi fényképezőgépnél, mikor jobb mobillal fotózni, mint hagyományos géppel, és miért nem tud megszabadulni Annoni Zita még jógázás közben sem telefonjától? Utánajártunk.

Elmosódott arcok, pixeles és sötét képek – néhány évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy a mobilunkkal valaha valóban minőségi fotókat fogunk tudni készíteni. A technológiának hála azonban a legjobb okostelefonok kamerái ma már a hagyományos fényképezőgépekkel is vetekszenek. A rejtvény kulcsa nem a nagyobb, hanem a több kamera lett, egészen pontosan a tripla kamera, amely egy csapásra nemcsak a képminőségre, hanem a digitális zoomolás régi problematikájára is megoldást adott.

Annoni Zita a szépségre esküszik

Zita 26 évesen kezdett el fotózni, ekkor még hagyományos, félprofi, tükörreflexes géppel. A technika rohamléptékű fejlődésével egy idő után kipróbálta a mobiltelefonos fotózást is, és azon kapta magát, hogy nem tudja többé letenni készülékét. „Gyerekkorom óta a szépség megszállottja vagyok, képes vagyok a legapróbb részletekben is felfedezni a szépet, és vonz, hogy meg is örökítsem. Legtöbb képemet utazásaim során készítem, de természetes számomra, hogy egyfolytában nálam van a telefonom, legyek akár természetben, vagy jógaórán, szinte kényszeresen keresem a pillanatokat, amiket kiragadhatnék a hétköznapokból.”

Zita szerint az okostelefon előnye pragmatikus szempontból sem elhanyagolható: az okostelefonos képek készítése nem igényel előkészületet, így garantáltan nem marad le a fontos pillanatokról. A csúcskategóriás készülék használatához nincs szüksége állványra, ugyanis az általa használt készülékben, a Huawei P20 Pro-ban az intelligens képstabilizátor (AIS) nem engedi bemozdulni a képet. „A mai napig tud meglepetéseket okozni ez a telefon. A P20 Pro-val készített werkfotóimat legtöbbször azonnal megosztom közösségimédia-felületeimen, hiszen szinte alig van szükség utómunkára”.

A nyers képek miatt szeretik a profik

A készülék szintén nagy előnye, hogy a képek 40 MP méretű nyers (RAW) formátumban is elmenthetők, amelynek sokkal nagyobb a dinamikatartománya, ezáltal több utómunkára van lehetőség. Mindezek olyan együtthatók, melyeknek köszönhetően egy profi mintegy 180 grammba sűrítve talál meg mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy tökéletes képet készítsen.

A Huawei P20 és a P20 Pro tripla Leica hátlapi kamerája az okostelefonok közül az egyik legmagasabb pixelszámmal rendelkezik – konfigurációja egy 40MP RGB szenzorból, egy 20MP monokróm szenzorból, valamint egy 8MP telefotó lencséből áll. A készülék új Leica lencséje háromszoros optikai zoomra és akár ötszörös hybrid zoomra is képes, így a távoli fényképek készítésében is új élményt nyújt.