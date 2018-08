Nagy Adri babakocsival futott le 3 kilométert

Az énekesnő két hónapja szülte meg babáját és elérkezettnek látta az időt arra, hogy újra formába kerüljön, ezért babakocsiba rakta kisfiát és együtt megindultak.

A futás lassan már 7 éve része az életemnek. 6 éve futottam le az első félmaratonomat és ezt évente egyszer megismételtem. Az elmúlt 12 hónapban hanyagoltam ezt a fajta mozgásformát, mivel nem esett jól, de most úgy éreztem újra készen állok egy kisebb távra. Majdnem 3 kilométert bírtam is. De nem is a félmaraton volt most a cél, csak egy kis mozgás.Most ennyi ment, majd holnap lesz ez 3 km is