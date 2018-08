Előbb szült és lett milliárdos, mint hogy alkoholt ivott volna

Kylie Jenner neve az elmúlt években heti szinten jön szembe az emberrel, legutóbb olyan vonatkozásban, hogy majdnem ő lett a világ legfiatalabb dollármilliárdosa. De ki ő, és mégis hogy a francba tudott eljutni idáig, úgy, hogy még csak most lett hivatalosan nagykorú? Kylie Jenner elmúlt 21 évéről lesz most szó, ugyanis a lány augusztus 10-én lett nagykorú.

Kylie Kristen Jenner 1997. augusztus 10-én született, egy hónappal azután, hogy bemutatták a Men in Black című filmet és pár hónappal azelőtt, hogy Leonardo DiCaprio elsüllyedt a jeges tengerben a Titanic katasztrófája miatt. Igen, ezek 21 évvel ezelőtt történtek, Kylie Jenner tényleg ennyire fiatal. Ahhoz képest pedig pláne az, hogy mennyi minden történt vele, kezdve onnan, hogy rögtön egy olyan családba született bele, aminek tagjai bizonyos körökben már akkoriban is híresek voltak.

Apja, aki Bruce Jenner néven született, de évekkel ezelőtt nemváltó műtétje után felvette a Caitlyn Jenner nevet, olimpiai aranyérmes atléta, anyja pedig Kris Jenner, akinek előző férje az O.J. Simpsont védő Robert Kardashian volt. A Kardashian név így akkoriban még leginkább Simpson ügye miatt volt ismert, a Kardashian-nővérek csak évekkel később igázták le a világot celebségükkel. Kylie Jennernek összesen kilenc testvére van – egy édesnővére, Kendall, anyai ágról három nővére, Kourtney, Kim és Khloé Kardashian, egy bátyja, Rob Kardashian, apai ágról pedig három bátyja, Burt, Brandon és Brody Jenner, illetve egy nővére, Casey Jenner. Az egész Kardashian-Jenner klánból így ő a legfiatalabb – leszámítva persze a felsoroltak gyerekeit –, mégis ő a legsikeresebb, mármint az anyagiakat nézve. A Forbes összeállítása szerint ugyanis ha így folytatja, lenyomja a Facebook-vezért Mark Zuckerberget, aki még nem volt 23 éves, amikor megszerezte első dollármilliárdját. Jenner azonban 900 millió dollárnál tartott 21. születésnapja előtt, vagyis jövőre sanszosan történelmet ír. A maradék százmilliót ugyanis már akkor is össze fogja hozni, ha meg sem mozdul,

pláne mert sokan hajlandók voltak adakozni is neki azért, hogy meglegyen a dollármilliárdja.

Kylie Jenner gyakorlatilag akaratán kívül lett celeb: mindössze tízéves volt, amikor elkezdték forgatni a Kardashianokról szóló reality-t, és mivel ő is a család tagja volt és abban a házban élt, ahol nővérei, így nem volt más választása, mint kamerák előtt felnőni. Önálló karrierjét 2013-ban kezdte, amikor nővérével együtt megtalálta őt egy körömlakkgyártó, aki lakkokat nevezett el róluk. Ezzel rögtön 100 ezer dollárt, vagyis (mai árfolyamon) közel 28 millió forintot keresett, pedig még csak 16 éves volt. Egy évvel később már Steve Madden reklámarca volt szintén nővérével együtt. Kylie Jenner azonban csak 2015-ben lett igazán híres, amikor a családjáról szóló reality-ben a korábbinál háromszor akkora szájjal jelent meg, pedig még a tizennyolcat sem töltötte be. Akkoriban még arról volt szó, hogy szája annak köszönhetően nagyobb, hogy rendszeresen rácuppantotta azt egy felespohárra, de utólag nyilván kiderült, hogy hülyeség az egész és valójában injekcióztatta azt 17 éves korában. Jennernek viszont már akkoriban is olyan nagy volt befolyása, hogy a fél világot behülyítette, így boldog-boldogtalan szenvedett a véraláfutásos szájával egy Kylie Jenner Lip Challenge-nek elnevezett netes őrületnek köszönhetően.

2016-ban már saját sminkmárkát hozott létre, leginkább szájméretére, illetve az arra kent szájfényekre alapozva, egy évvel később, 2017-ben pedig már a Forbes legjobban kereső celebek 100-as listájának 59. helyén állt, ugyanis egy év alatt a szájfényekkel 41 millió dollárt, vagyis több mint 11 milliárd forintot kapart össze. És még mindig csak 19 éves volt.

2018-ban a Forbes szerint sminkcuccaiból 630 millió dollárnyit adott el, ami forintban 175 milliárd. Kiírva: 175 000 000 000.

A hiányzó összeget a majdnem dollármilliárdig pedig Instagram-posztjaival sikerült megkeresnie. Igen, egy év alatt több százmillió dollárt szedett össze azzal, hogy kiposztolt pár olyan fotót, amiben cégek termékeit reklámozta. Ja, és mindezt úgy sikerült elérnie, hogy 2017-ben kilenc hónapot gyakorlatilag a nyilvánosság elől elvonulva élt, ugyanis miután összejött a rapper Travis Scottal, azonnal teherbe is esett. Terhességét azonban titkolta, egészen addig a pillanatig, amíg be nem jelentette Instagramján, hogy tényleg terhes volt, és megszületett a rapperrel közös gyereke, Stormy Webster.

Nehéz megmondani, hogy anyagilag mégis miért ő lett a legsikeresebb nővérei közül, miért nem a modellkedésből élő Kendall Jenner, aki a legnagyobb luxusmárkák arca, vagy Kim Kardashian, aki már jóval korábban híres lett és nem mellékesen szintén abból él, hogy saját nevével ellátott sminkeket árul és reklámokkal szórja tele az Instagramot. De Kylie Jenner valamiért tényleg akkora befolyással bír, hogy akár hivatalosan is uralkodhatna a világon. Nem sokkal gyereke születése után például két elejtett mondattal laza másfél milliárd dolláros veszteséget okozott a Snapchatnek, miután kiírta Twitterre, hogy többé nem használja az alkalmazást.

Visszatérve a lényegre: Kylie Jenner most lett 21 éves, ami azt jelenti, hogy az USA-ban, ahol él, mostantól számít csak nagykorúnak. Vagyis valószínűleg még alkoholt sem vett soha a millióiból.

A millióiból, amiket valahogy így keres:

Kylie (@kyliejenner) által megosztott bejegyzés, Júl 30., 2018, időpont: 5:54 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram