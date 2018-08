10 tárgy, ami kényelmesebbé teszi a strandolást

Itt az év legfülledtebb időszaka, amit hol máshol tölthetnénk, mint egy tóparton, vagy strandon. A finom harapnivalók, megfelelő mennyiségű folyadék, bikini és naptej mellett érdemes bepakolni pár olyan kelléket, amelyek kifejezetten a kényelmi faktorunkat növelhetik, esetenként még kimondottan hasznosak is lehetnek.

Napernyő

Ma már az egyszerűbb, könnyebben hordozható napernyők közül is választhatunk, ezek a kocsiban nem foglalnak sok helyet, de legalább biztosak lehetünk benne, hogy nem fogunk napszúrást kapni. A komfortunkat pedig mi se szolgálhatná jobban a nagy hőségek idején, mint a kellemes árnyék.

Kempingszék

Aki nem szeret a földön heverészni, sokkal inkább széken sütteti magát, annak a retró időket idéző kempingszék lesz a kedvenc helye, ami összecsukva könnyen hordozható.

Hátizsák

Hiába van strandtáskánk, egy kisméretű hátizsák mindig jól jön. Könnyebben kéznél lehetnek benne az olyan apróbb kellékek, mint a sebtapaszok, nesszeszer, kéztörlő, fertőtlenítő, amiket nem egy nagyobb táska aljáról kell előkotorni.

Felfújható matrac

Aki szívesen töltötte a nyarat a nagyinál, vagy nyaralókban, tudja hogy mennyire elképesztően jól tud esni ráhuppanni egy matracra, amit cipelni nem nagy erőbefektetés, de garantáltan mindenki magának akarja majd.

Flip-flop papucs

Semmi más nem lehetne kényelmesebb egy strandi mókához, mint a flip-flop papucs, hiszen épp elegendő tartást ad a lábnak egy hosszabb sétához, és a láb is kényelmesen szellőzik.

Vékony lennadrág

Ha már az öltözékünket is úgy választjuk meg, hogy minél komfortosabb legyen a nyaralás, egy vékony lennadrág alapdarabnak számít, hiszen könnyen felkapható a fürdőruha felé, ha épp nem szeretnénk magunkat mutogatni a büfé előtt való sorban mutogatni, vagy netán hűvősebbre fordulna az idő.

IKEA-s szatyor

Ismerős lehet a kétségbeesés, amikor valahogy sehogy nincs olyan táskánk, amibe egyszerre belepakolhatnánk a naptejet, a pokrócot, a karúszókat. Mi sem lenne erre alkalmasabb, mint egy hatalmas, vállra akasztható táska, ennél jobbat még nem találtak ki azoknak, akik egy vállon szeretnék elcipelni a fél lakást úgy, hogy a másik szabad legyen.

Hűtőtáska

Bár cipelni nem a leghálásabb feladat, emlékezzünk csak arra, mennyivel egyszerűbb kivenni a hideg italokat egy karnyújtással a pokróc mellől, mint elszaladni a közeli büfébe – ráadásul olcsóbb is.

Nagyméretű úszógumi

Az unikornisoktól kezdve a fánkig már rengeteg formájú matrac kapható, amiben a víz tetején valóban a nyugalom vízére evezhetünk.

Vízhatlan övtáska, zsák

Aki szereti megörökíteni a pillanatokat, netán kagylókat gyűjteni a vízben, annak jól jöhet egy vízhatlan zsák, amiből derékra csatolható változat is kapható. Ha még ezen belül egy vízálló tokba bújtatott mobilt is viszünk, akkor az óceánban is lőhetjük a szelfiket.

