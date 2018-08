Megjelent a klip, ami miatt Will Smith a Lánchídon táncolt

Már egy ideje Drake új, ‘In My Feelings’ című dala tartja izgalomban a zenerajongókat. A zenéhez mostantól kép is társul: felkerült a YouTube-ra a szám klipje.

Az ‘In My Feelings’ az a dal, amire Will Smith is táncolt Budapesten, a Lánchídon, hogy teljesítse a világszerte elterjedt “Keke challenge” vagy “Kiki challenge” néven terjedő veszélyes kihívást. A kihívás a lényege, hogy az ember a kocsijában ülve ezt a számot hallgatja, majd egyszercsak kipattan a mozgó járműből, és az autó mellett kezd táncolni. A dolog kitalálója a The Shiggy Show nevű Instagram-fiók tulajdonosa.

Kiemelt kép: YouTube