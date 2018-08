Megszólalt Erik, a sofőr, aki az Animal Cannibals számát tanította meg Kate McKinnonnak

Csütörtök reggel robbant a hír, hogy az Animal Cannibals Yozsefváros című számát rappelte Kate McKinnon Jimmy Fallon műsorában. A hír után megkerestük az Animal Cannibalst is, most pedig kisebb kutatómunkával megtaláltuk a történet egyik főszereplőjét, Eriket, aki a színésznő sofőrje volt a budapesti forgatáson és aki a számot megtanította neki.

Eriktől megtudtuk, hogy a dal nem a filmhez kellett, nem is szerepel majd benne sehol, kizárólag azért ezt tanította meg neki, mert a józsefvárosi Grundnál forgattak több héten át. Amikor a szállodából hajtottak át a helyszínre, mindig a kis utcákon vitte McKinnont, hogy időt nyerjenek, a színésznő pedig megjegyezte, hogy elég egyedi arculata van ennek a városrésznek.

Erik ezután közölte vele, hogy egyébként ez pont az a kerület, ahol ő felnőtt, hiszen Józsefvárosból származik. Később meg is mutatta azokat a helyszíneket, amik fontos szerepet játszották a gyerekkorában, és amikor a városrész neve szóba került, Erik elmondta, amikor kicsi volt, egy rapdal is született róla. Igaz, akkor teljesen másmilyen hangulata volt a nyolcadik kerületnek, mint most.

El lehet képzelni, mennyire jól nézhetett ki, ahogy egy Range Roverben McKinonnal az anyósülésen Animal Cannibals üvölt a rádióból. McKinnon egyébként annyira nevetett, hogy tátott szájjal ütötte a térdét. Később azt is megtudta, mit jelent a dalszöveg, mert Erik lefordította neki – egy jegyzetfüzetbe írták le a szöveget, mellé pedig fonetikusan a kiejtést. Kevesen tudják, de a színésznő rendkívül fogékony a nyelvekre, ráadásul bárhol forgat, igyekszik egy picit felzárkózni a helyi kultúrából.

Azért döntött úgy, hogy megtanulja a magyar nyelvet, mert tudta, hogy ez egy nehéz nyelv és kihívásnak fogta fel.

Többen úgy gondolták, McKinnon csak bemagolta a szöveget, de nem így van, hiszen amikor a ruháról énekel, a pólójához nyúl és a pálmafás résznél is fákat imitál. Kiderült az is, hogy a forgatás és a Jimmy Fallon-show között egy év telt el – ennek ellenére tökéletesen emlékezett a dalszövegre.

McKinnon alapszinten megtanult magyarul, Erikkel a forgatás után is kapcsolatban maradtak, arról is tud, hogy a videót Magyarországon is rengetegen megosztották. Aggódott, hogy hogyan fogadják itthon, hogy Józsefvárosról beszél majd az amerikai show-ban, de utólag kár volt ezen stresszelni, hiszen mindenki imádta.

Nemcsak az említett Animal Cannibals-számot hallgatták egyébként, de McKinnon kérte, hogy mutasson neki más rapszámokat is, így például Ganxsta Zolee-t is hallgattak.

Kérdeztük Eriket, hogy min dolgozik most, de nem mondhatja el, mert titoktartási szerződés köti. Kiderült az is, hogy júniusban McKinnon Londonban tartózkodott, ahonnan egy kis időre átugrott Budapestre, és találkozott a videóban említett négyes másik három tagjával is.

Most pedig mutatunk egy képet, amin a szintén A kém, aki dobott engem filmben szereplő Mila Kunis lőtt a kedvenc stábtagjairól.

Kiemelt kép: Erik Kate McKinnonnal