A legújabb Instatest-őrület a Toblerone-alagút, amit ha egyszer észreveszel, akkor soha többet nem tudod levenni róla a szemed

Nem is nagyon csépelnénk a szót, hiszen az internet most is azt csinálta, amit mindig szokott. Felkarolt valami mindig is létező dolgot és új, vicces nevet adott neki. Íme, egy Toblerone, aminek az a jellegzetessége, hogy kis piramisokból áll.

A csokoládé formájából, ihletet merítve a legújabb testtrendet elnevezték Toblerone Tunnelnek, vagyis Toblerone-alagútnak. Talán nem kell túl sok fantázia hozzá, hogy mégis hol helyezkedik el ez az alagút. A kiemelt fotón szereplő Emily Ratajkowski is rendelkezik vele, de gyakorlatilag az egész Instagram tele van Toblerone-alagutas lányokkal.

A post shared by Alexis Ren (@alexisren) on Jul 5, 2017 at 4:45pm PDT

Ha nem találjátok, egész nyugodtan írjátok le kommentben és akkor azok, akik látják, segíteni fognak nektek.

Metro