Meghan Markle igazi keresztneve nem is Meghan

Meghan Markle Wikipedia oldaláról egyértelműen kiderül, hogy teljes neve Rachel Meghan Markle, azaz valódi, első keresztneve Rachel, nem pedig Meghan. Miért nem használja akkor ezt a nevet?

Senki sem tudja. Ő maga egyetlenegyszer tett arról említést egy interjúban, hogy első keresztneve valójában Rachel, majd gyorsan továbbugrott egy másik témára.

Hírességeknél, színésznőknél, énekeseknél gyakori, hogy első helyett középső nevüket használják, ha azt jobban kedvelik, a királyi családban viszont nem, vagyis két lehetőség áll előtte. Vagy Rachel hercegné néven fogja ismerni a világ, ami valljuk be, meglehetősen furcsa lenne, vagy nevet változtat, és hivatalosan is első keresztnevévé teszi a Meghant. Bár úgy tűnik, jelenleg a királynő az egyetlen, aki foglalkozik azzal, hogy mi Markle igazi keresztneve, levélben is eredeti nevén szólította Markle-t.

Az érdekesség a sztoriban leginkább az, hogy a Vulture magazin újságírója a fél világot felhajtotta, hogy megtudja, ugyan miért nem a Rachelt használja Meghan Markle, de senkitől sem kapott választ, pedig a királynőtől kezdve a Kensington Palota Twitterén át tényleg csak a jóistent nem kérdezte még meg.

Kiemelt kép: Getty Images / Karwai Tang