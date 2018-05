Meghan Markle követi Diana hercegné esküvői hagyományát

Harry herceg május 19-én végre elveszi Meghan Markle-t, az esküvőről pedig még hanganyag is készül, amit aztán minden királyi család-rajongó loopban hallgathat élete végéig. Ezen a felvételen pedig nem csak az esküvőn elhangzó zenék, de a beszédek, köztük a pár esküvői fogadalma is hallható lesz. Úgy tudni, hogy Meghan Markle azt a hagyományos fogadalmat mondja majd, amit mindenki más is, igaz, némi változtatással. A fogadalom szövegén még Harry herceg anyja, Diana hercegné változtatott, méghozzá annyiban, hogy kiszedte belőle azt a részt, hogy

engedelmeskedni fog férjének.

Már csak azért is lenne fura, ha Meghan Markle ilyeneket mondanak fogadalmában, mert az ex-színésznő híresen feminista, és hát különbenis 2018-at írunk. Az engedelmeskedést egyébként már Katalin hercegné is megtagadta 2011-ben, amikor hozzáment Vilmos herceghez, hisz ő is a Diana által megváltoztatott szöveget olvasta fel az esküvőn.

Kiemelt kép: Getty Images/Max Mumby