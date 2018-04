Leukémiát diagnosztizáltak Caramel lányánál

Caramel és kedvese, Szilvi a Facebookon jelentették be, hogy kislányuk, Szofi súlyos betegségben szenved: leukémiát diagnosztizáltak nála.

– kezdte Caramel, majd hozzátette: kevesen tudják, de a gyermekkori leukémia nagyon jó arányban gyógyítható. Teljesen, minden későbbi következmény nélkül.

Nem vagyunk egyedül, és a számtalan pozitív példa erőt ad. Reméljük, a mi példánk is erőt fog adni másoknak. Egyben nyomatékosan kérünk mindenkit; a rajongókat, a sajtót és ismerőseinket is, hogy ne keressenek. Se telefonon, sem írásban, sem pedig személyesen. Nem fogunk válaszolni, a kéretlen látogatókat pedig, bármilyen jó szándékkal is jönnének, el fogjuk utasítani. Tudjuk, hogy mindenki jót akar, de nekünk most az az első, hogy összekapaszkodjunk, és gyermekünket minden erőnkkel segítve átvészeljük az előttünk álló nehéz hónapokat. Szofi lelkét, nyugalmát senki és semmi nem zavarhatja. Feleségem és a magam nevében is nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megértitek és tiszteletben tartjátok!