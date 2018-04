Újabb részletek Hajdú Péter ATV-től való távozásáról

Így néz ki most a Cobra 11 főszereplője

A műsorvezető kedd este, közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb rövid fejezetet zárhat le az életében, ugyanis szeptembertől nem folytatja az Esti Frizbi című műsort és az ATV-től is megválik. Hajdú Péter arról írt, hogy ő döntött így, ami a vezetőséggel is közölt.

Szerda reggel a csatorna hivatalos közleménye is megérkezett, amiben Németh S. Szilárd megköszönte Hajdú munkáját és nagy nézettséges hozó műsorait. Ezzel szemben a Borsnak már egészen mást nyilatkozott, amiből at sejthető, hogy nem zajlott minden békésen.

Szakmai és emberi okokból nem hosszabbítjuk meg Hajdú cégének a szerződéseit, melyek a szezon végén lejárnak. Az erről szóló hivatalos iratot már postáztuk a címére

– mondta Németh a lapnak, ami egy munkatárs beszámolójára hivatkozva arról is ír, hogy a kifizetésekkel is gondok volt, olyannyira, hogy még Sváby András és Hajdú között is megromlott a viszony.

