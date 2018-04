Szakított Hajdú Péter és az ATV

Véget ér Hajdú Péternek, az Esti Frizbi producerének és műsorvezetőjének együttműködése az ATV televíziós csatornával.

Hajdú annyit írt a Facebookra kedd este, hogy ismét lezárul egy rövid korszak az életében, illetve hogy két hete az ATV vezérigazgatójának, Németh S. Szilárdnak, hogy szeptembertől nem folytatják az Esti Frizbi című műsort, illetve a csatornától is elköszön. Hozzátette, szép volt ez a másfél év, ezért köszönettel tartozik, és sok sikert kíván a csatornának.

Úgy tudjuk, a távozás azzal a választásokat megelőző esettel függhet össze, hogy Hajdú az ATV vezetőségének vétójogát figyelmen kívül hagyva interjúalanynak hívta be a Frizbi felvételére Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőt annak ellenére, hogy a műsorba addig nem hívtak politikusokat. Hajdú a tiltás ellenére is felvette az interjút, ami ráadásul nagyon alákérdezős lett. Az interjú végül nem is kerülhetett adásba, az ATV vezetősége ugyanis úgy ítélte meg, ez az egyoldalúság a választások előtt különösen is problémás lehet, szakmai támadásoknak lehetne alapja. Már akkor rendkívül nagyon feszültnek tűnt a viszony Hajdú és a csatorna között.

Jelenleg keressük az ügyben Németh S. Szilárdot is, hogy a szakítás okairól és körülményeiről érdeklődjünk. Ha választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Kiemelt kép: Hajdú Péter Fotó: 24.hu/Berecz Valter