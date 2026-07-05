Egy elszabadult esernyő okozott galibát a Forma-1-es futamon

A 22. körben váratlanul felvillant a virtuális biztonsági autó jelzése, így mindenki lázasan kereste a pályán, hogy mi történhetett. Néhány csapatban lelkesen be is tervezték volna már a boxutcai kiállást, amikor kiderült: egy kósza sárga esernyő okozta csak a fennforgást. Ráadásul a füvön szedték össze.

Mivel gyorsan rendeződött a helyzet, nem forgatta fel a csapatok terveit. Cikkünk megjelenésekor Kimi Antonelli vezet féltávnál, de még nem ment a boxutcába. A rajtnál Charles Leclerc állt élre, aki friss abroncsokkal követi az olaszt.