Norris elrontotta a rajtot, és onnan már nem tudta megfogni Verstappent

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat.

Óriási volt a csata az első helyért a rajt után, Norris leginkább Verstappenre figyelt, de a negyedik helyről induló Russell kihasználta a dupla szélárnyékot, és végül nevető harmadikként ő fordult be elsőként a kanyarba.

A Mercedes brit pilótája a harmadik körig vezette a futamot, akkor ment el mellette a címvédő Verstappen. Hátrébb is zajlott a csata, a két Ferrari is megküzdött egymással, minimálisan össze is ért Leclerc és Sainz autója, végül a monacói megelőzte a csapattársat.

A 12. körben, vagyis a verseny ötödénél Verstappen előnye három másodperc volt Russell előtt, az első tízben ekkor még Norris, Hamilton, Sainz, Leclerc, Gasly, Piastri, Ocon és Pérez autózott.

Gasly a 15. körben hajtott a bokszba, de az egyik kerék beragadt a cserénél, így mindössze 6,7 mp alatt végeztek a szerelők, úgyhogy nagyon értékes másodperceket veszített az Alpine versenyzője. Magnussennel nem a szerelők babráltak ki, hanem a rajtnál történt kiugrásra fázott rá, amiért 5 másodperces büntetést kapott, amivel a verseny érdemi része véget is ért a számára.

Russell kerékcseréjénél a Mercedes csapata volt kissé lassú, így a brit épphogy vissza tudott jönni Sainz elé, aki vele együtt ment be a bokszba. Verstappen a 18. körben hajtott a bokszba, ő 1,9 mp alatt kapott közepes keverékű gumikat, úgyhogy a Red Bull hozta a szokásos villámgyors formáját.

A 19. körben Hamilton kardozott egyet Sainzcal, a spanyol nem adta könnyen magát, de Hamilton így is elment mellette, és ezzel átvette a hatodik helyet. Verstappen kerékcseréje után Norris vette át a vezetést, aki a 24. körben állt ki friss gumikért, és a hatodik helyre jött vissza, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton és Sainz autózott ekkor előtte.

A 32. körben Norris már Russellt üldözte, miután nagyobb gond nélkül lehagyta Hamiltont.

Féltávnál Verstappen előnye 8 mp volt Russell előtt, a pontszerzők táborát ekkor rajtuk kívül Norris, Hamilton, Sainz, Leclerc, Gasly, Piastri, Ocon és Hülkenberg alkotta.

Norris a verseny legjobb csatáját vívta Russellel, a két brit oda-vissza előzgette egymást, végül Norris kaparintotta meg a második pozíciót, a hátránya ekkor 9,5 mp volt az éllovas Verstappen mögött.

A háromszoros világbajnok a 45. körben állt ki új gumikért, Norrisnak pedig egyből szólt a McLaren, hogy itt a nagy esély. Norris három körrel később hajtott ki a bokszba, és bár nem volt a leggyorsabb a kerékcsere, pont vissza tudott jönni Russell elé, a második helyre. A harmadik helyen az 52. körben történt változás, Hamilton sokkal gyorsabbnak tűnt Russellnek, és az első kanyarban be is vágott a csapattárs elé.

Nyolc körrel a vége előtt Verstappen öt másodperccel vezetett Norris előtt, és bár két körrel a leintés előtt már csak 3,3 másodpercre volt az éllovastól a McLaren brit versenyzője, a címvédőt nem lehetett megverni. Ez volt Verstapppen idei hetedik, pályafutása hatvanegyedik futamgyőzelme. A leggyorsabb körért járó pluszpont Norrisé lett, aki a leintés után azon bosszakodott, hogy elrontotta a rajtot. A dobogóra még Hamilton állhatott fel.

A világbajnoki idény június utolsó hétvégéjén az Osztrák Nagydíjjal folytatódik.

A Spanyol Nagydíj pontszerzői: