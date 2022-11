Mick Schumacher be akart szállni Vettel búcsújába, de szóltak neki, hogy ne csinálja

Az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon tizedikként célba érő Sebastian Vettel befejezte élete utolsó Forma-1-es futamát vasárnap.

A négyszeres világbajnok német pilóta úgy búcsúzott, ahogy egy F1-es ikonnak illik, autójával körbe-körbe driftelt. A fánkozásnak hívott ünneplésbe szokás, hogy mások is beszállnak és a Haas fiatal pilótája, Mick Schumacher is belekezdett. Csakhogy azonnal a fülére szóltak a csapatrádión, hogy fejezze be.

– hallatszik a mérnök kérése a felvételen.

Mick Schumacher’s a better person than me cos I’d crash that rubbish bin of a car if I heard a radio message like that pic.twitter.com/qsrPGw9WKa

— Best of Mick Schumacher • danke seb (@schumacherfiles) November 20, 2022