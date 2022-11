Közös vacsorán ünnepelte a Forma-1 mezőnye a búcsúzó Vettelt

Pályafutása utolsó Forma-1-es versenyére készül a sportág négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel.

Az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj előtt a pályán hatalmas csatákat vívó pilóták összeültek egy közös vacsorára, hogy megünnepeljék Vettelt. A versenyzők szakszervezetének (GPDA) elnöke, Alexander Wurz Twitter-posztjából kiderül, hogy az ötletgazda Lewis Hamilton volt.

Thanks @LewisHamilton to initiate, and thanks all GPDA members to turn up to show respect to one of the greatest, to one of our directors, and ultimately to our sport (which Sebastian Vettel loves so much). too bad it was a great evening as well ! #GPDA pic.twitter.com/E1oLSCTSxH

— alex wurz (@alex_wurz) November 17, 2022