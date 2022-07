Leclerc nyert, Hamilton a dobogón, Sainz Ferrarija lángokba borult

A Ferrari monacói versenyzőjének autóján beragadt a gázpedál az utolsó körökben, de így is meg tudta őrizni az első helyet. Félt, vallotta be a csapatrádión.

Charles Leclerc háromszor is megelőzte a pole-ból induló Max Verstappent, és még azt is megoldotta, hogy a hajrában problémái akadtak autója gázpedáljával, így megnyerte a Forma-1 Osztrák Nagydíját. A címvédő lett a második, Sergio Pérez és Carlos Sainz kiesése után pedig Lewis Hamilton ért oda harmadiknak.

Verstappen nagyon jól kapta el a rajtot, Leclerc is megőrizte a második helyét, mögöttük azonban már komoly helyezkedés volt, amiből Sainz is jól jött ki. George Russell és Pérez nagyot csatáztak, összeért a két autó, a mexikói pedig a kavicságyba csúszott – visszatért ugyan, a boxban is járt, de jelentősen lemaradt a többiektől, később fel is adta a futamot. A brit kapott egy öt másodperces büntetést.

Az ötödik körben láthattunk egy Mick Schumacher, Hamilton csatát (a hétszeres világbajnok a nyolcadik helyről indult), a német könnyedén meg tudta előzni riválisát. Közben Leclerc fokozatosan csökkentette hátrányát Verstappen mögött, az első támadását ugyan még visszaverte a holland, de a 12. körben már a monacói állt az élre.

Az izgalmak leginkább a mezőny közepén voltak, volt olyan időszak, amikor öten harcoltak egymással, Kevin Magnussen pedig egy dupla előzést is bemutatott. Az élen a kerékcseréknél Verstappen vissza tudott jönni Leclerc elé, de a monacói ismét levadászta ellenfelét.

A 40. körben Pierre Gasly pörgette meg Sebastian Vettelt, a német bravúrosan kikecmergett a kavicságyból, de elég veszélyesen ért vissza a pályára, a többiek azonban résen voltak, nem lett belőle baleset. Az Alpha Tauri franciáját Russellhez hasonlóan megbüntették.

Az 53. körben Leclerc – az újabb boxkiállások után – harmadszor is megelőzte Verstappent, vagányan, erőből lenyomta a Red Bullt.

Látványosan az olasz csapat volt előnyben a Red Bull hazai pályáján, úgyhogy hiába indult az élről Verstappen, a monacóiról leszakadt, így számára a folytatásban az volt a cél, hogy Sainzot valahogy maga mögött tartsa. Az 57. körben is egymás ellen csatáztak, amikor elfüstölt a spanyol Ferrarijának a motorja, olyannyira, hogy kigyulladt az autó is, a spanyol pedig alig tudott kiszállni belőle. Szerencsére nem történt nagyobb baj, még az előtt kiugrott, hogy a lángok elérték a pilótafülkét.

“Sainz”:

Porque el coche de Carlos Sainz comenzó a incendiarse después de una falla en el motor.pic.twitter.com/qcSNwNBY9R — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 10, 2022

A futam hajrájában Leclerc-nek akadtak problémái az autójával, egészen pontosan a gázpedállal, úgyhogy folyamatos rádiózásban volt csapatával, hogyan lehetne megoldani ezt a szituációt. Már Verstappen is ott loholt a nyakában, de a Ferrari monacói versenyzője elbírta a nyomást, beragadt gázpedállal is megtartotta a helyét és megnyerte a futamot. Verstappen és Hamilton zárt még a dobogón.

Ez volt Charles Leclerc karrierjének ötödik futamgyőzelme. „Féltem, igazán féltem” – mondta a csapatrádión a célban.

Russell, Esteban Ocon, Schumacher, Lando Norris, Magnussen, Daniel Ricciardo és Fernando Alonso szerzett pontot a dobogósok mögött. Alonso kapcsán meg kell jegyezni, hogy a mezőny végéről indult, közben volt, hogy a csapat hibája miatt meg kellett ejtenie egy plusz boxkiállást, óriási bravúr az a tizedik hely.