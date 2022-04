Nehéz pozitívnak maradni – Lewis Hamilton mentális problémákkal küzd

Mentális és érzelmi küzdelméről írt csütörtökön a közösségi médiában Lewis Hamilton hétszeres Forma-1-es világbajnok, aki úgy fogalmazott, nehéz volt bizonyos napokon pozitívnak maradni.

A harmadik futamon a négyszeres világbajnok is beszáll a buliba végre.

A Mercedes 37 éves brit versenyzője az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy hosszabb ideje küzd mentális és érzelmi problémákkal, és néha nehéz pozitívnak maradnia.

„Máris nagyon kemény ez az év, ha figyelembe vesszük mindazt, ami körülöttünk történik. A folytatás folyamatos küzdelmet igényel, de harcolnunk kell, mert annyi teendőnk van még és annyi mindent elérhetünk” – idézte az MTI Hamiltont.

🔴 Lewis Hamilton révèle sur Instagram qu’il lutte contre des problèmes mentaux et émotionnels.

🎙 “Certains jours, il est difficile de rester positif. J’ai des difficultés mentales et émotionnelles depuis longtemps et il faut beaucoup de force et d’efforts pour continuer.”#F1 pic.twitter.com/d6KM7GcPTu

— Off Track (@OffTrack_FR) March 31, 2022