Bottas, amikor megtudta, hogy lesz Forma-1-es futam Las Vegasban: Megpróbálok jobban viselkedni, mint legutóbb

A 2023-as Forma-1-es versenynaptárban új helyszínként Las Vegas is helyet kap majd.

A nagyjából 6 kilométer hosszú pályának része lesz a Strip is, vagyis Las Vegas talán felkapottabb része, mivel itt található a legtöbb szálloda és kaszinó.

Az 50 körös vegasi versenyt helyi idő szerint szombat este tartják majd, vagyis Európában vasárnap a kora reggeli órákban lesz látható a futam.

A nevadai kaszinóváros már a harmadik amerikai helyszín lesz a texasi Austin, valamint az idén debütáló miami pálya mellett.

„Egyszer voltam Vegasban, és amikor eljöttem, azt mondtam, soha többé! De most elmegyek újra, csak megpróbálok jobban viselkedni, mint múltkor” – mondta Valtteri Bottas, az Alfa Romeo pilótája a videóban, amelyben a versenyzőknek elárulták, hogy hova kell majd utazniuk jövőre.

Gasly and Ricciardo’s reaction to racing in Vegas is everything 🤣#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/eyVL264y4p

— Motorsport.com (@Motorsport) March 31, 2022