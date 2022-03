„Haldokoltam a kocsiban, üvöltöttem a fájdalomtól” – pokoli nehéz utolsó körei voltak Gaslynak a Szaúdi Nagydíjon

Pierre Gasly, az Alpha-Tauri francia versenyzője a rajtpozíciójához képest egy helyet javítva a nyolcadik helyen ért be a célba a Szaúdi Nagydíjon vasárnap. Ezek alapján azt is gondolhatnánk, hogy unalmas versenye volt, ám az ő számára épp rosszkor jött a biztonsági autós szakasz, így nagyot kellett küzdenie, hogy visszakerüljön az első tízbe, majd azok után, amit nyilatkozott később, kisebbfajta csoda az is, hogy tudta teljesíteni a futam végét.

Nem tudom, mi történt a hasammal, de haldokoltam az autóban. Üvöltöttem a fájdalomtól, alig vártam, hogy véget érjen a futam. Számoltam vissza a köröket

– idézi a crash.net a franciát, aki a csapatrádióban is arról beszélt, hogy élete legrosszabb és legnehezebb utolsó öt körén van túl.

Gasly később orvoshoz fordult bélfájdalmai miatt, de a vizsgálatok után sem lettek sokkal okosabbak, nem derült ki a helyszínen, mi okozta a problémát.

A 26 éves franciának ez volt az idei első pontszerzése, miután a szezonnyitót fel kellett adnia a 44. körben. Az év második versenyén, Szaúd-Arábiában Max Verstappen nyert a két Ferrarit megelőzve.

A szezon a jövő héten Ausztráliában folytatódik.