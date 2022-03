Verstappen szédületes csatában nyomta le Leclerc-t a Szaúdi Nagydíjon

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Szaúdi Nagydíjat.

A rajtrácsra csak 18 autó állt fel, mivel Mick Schumacher ripityára törte a Haast, amit nem sikerült megjavítni, az Alpha Tauri japánja, Cunoda alatt pedig még a rajtrácsra vezető körében megállt az autó.

A rajtot az időmérőt megnyerő Pérez remekül kapta el, maga mögött tartotta Leclerc-t, Verstappen pedig Sainzot megelőzve feljött a harmadik helyre.

A harmadik körben Russell (Mercedes) ment el Ocon mellett, akit a másik Alpine-pilóta, Alonso is keményen támadott, és ebben a brusztolásban egyszer majdnem össze is ütközött a két csapattárs.

A kétszeres világbajnok a hetedik körben vágott be Ocon elé, de addig viaskodtak ők ketten, míg megérkezett mögéjük Bottas (Alfa Romeo) és Magnussen (Haas) is.

A Q1-ben kieső, és így a 16. helyről rajtoló Hamilton sorra előzte meg az ellenfeleket, és a 13. körben már a 11. pozícióban autózott. Elöl ekkor Pérez, Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell volt az első öt sorrendje.

Hamilton Gasly megelőzésével már pontszerző helyen állt, Bottas pedig véget vetett az Alpine-belháborúnak azzal, hogy elment Ocon mellett.

A 16. körben Latifi ütközött a falnak, így bejött a biztonsági autó, a mezőny egy része pedig kihasználta, hogy lehetett kereket cserélni, és kijött a bokszba, ennek a nagy csikicsukinak pedig Pérez lett a vesztese, aki az elsőről a harmadik helyre csúszott vissza, Leclerc és Verstappen is elé került.

Sőt Sainz is elment mellett az újraindtás után, de őt is el is kellett volna engednie a mexikóinak, mert Sainz érte el előbb a Safety Car-vonalat, amikor kijött a bokszból, és rá is szóltak Pérezre, hogy a ferrarist illeti a harmadik hely.

Az első futamon pontszerző Magnussen egy körig hatodiknak érezhette magát, de Hamilton gyorsan visszaelőzte, és feljött csapattársa, Russell mögé.

Az élen Leclerc körökön át másfél másodperccel vezetett Verstappen előtt, aki abban bízott, hogy riválisa kifullad az üldözött szerepében. A 36. körben Alonso autója hirtelen lelassult, egymás után hagyták le a többiek, ő pedig arra panaszkodott a rádióban, hogy nincs motorereje, majd ugyanerre a sorsra jutott Ricciardo is. Sőt Bottas is kiesett, a finn bement a bokszba, de ott véget is ért számára a verseny. A virtuális biztonsági autós szakasz után a 41. körben indult újra a száguldás, és Verstappen már ott loholt Leclerc nyakán, meg is előzte a monacóit, aki azonban egyből vissza tudott támadni, és újra átvette a vezetést.

A 47. körben Leclerc már nem tudta visszaverni Verstappen támadását, és bár az utolsó körben is próbált a Ferrari pilótája visszajönni, a címvédő megnyerte a futamot. A dobogó harmadik fokára Sainz állhatott fel, így a Ferrarinak ismét összejött a dupla pontszerzés.

Az első tízben még Pérez, Russell, Ocon, Norris, Gasly, Magnussen és Hamilton végzett, ők szereztek még pontot.

Verstappennek ez volt pályafutása 21. futamgyőzelme, és a mostani zsinórban a hetedik olyan idény, amikor legalább egyszer az élen intették le. A vb két hét múlva folytatódik az Ausztrál Nagydíjjal Melbourne-ben.