Verstappent hozták ki hibásnak a Hamiltonnal történt ütközés után

Megszületett a döntés az Olasz Nagydíjon történt Lewis Hamilton–Max Verstappen-ütközés ügyében: a versenyfelügyelők szerint a holland pilótavolt a hibás, aki három rajthelyes büntetést kapott, amely az Orosz Nagydíjon lép majd életbe.

A futam 26. körében Hamilton bokszkiállás után tért vissza a pályára, és mivel Lando Norris elment mellette, próbálta megőrizni legalább a második helyet, ám Verstappen keményen támadta. A vb-címért hajtó klasszisok csatája végül balesettel végződött, Verstappen autója a levegőbe emelkedett, és Hamilton Mercedesén landolt, és a brit pilótának szerencséje volt, mert a glória megvédte a fejét.

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021