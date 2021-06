Az első tízbe sem fértek be a Mercedesek a második azeri edzésen

Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője autózta a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Azeri Nagydíj pénteki, második szabadedzésén.

Pérez mögött csapattársa, a holland Max Verstappen végzett, aki a délelőtti szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult.

A Red Bull két pilótájához hasonlóan a Ferrari két versenyzője, a spanyol Carlos Sainz Jr. és a monacói Charles Leclerc is megőrizte helyét a legjobb négy között. Utóbbiakat a francia Pierre Gasly (Alpha Tauri) és a spanyol Fernando Alonso (Alpine) követte.

Leclerc megtörte a Ferrarit a második edzésen, de így is negyedik lett:

The moment Leclerc found the Baku barrier 💥

He managed to recover from the incident and finished FP2 in P4 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/5XQZSKvTUV

— Formula 1 (@F1) June 4, 2021