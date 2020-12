Szerződést hosszabbított a Mercedes sikerkovácsa

További három évvel meghosszabbította szerződését Toto Wolff, a Forma-1-es Mercedes istálló csapatfőnöke.

#AnnounceToto. ✍️ We’re delighted to confirm that Toto will lead the team for a further three years! pic.twitter.com/GLd5yZVtNC

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 18, 2020