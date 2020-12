Egy percet nem töltött még a csapatban a pilóta, a Haasnak már magyarázkodnia kell

December első napján jelenetette be a Forma-1-es Haas csapata, hogy az orosz Nyikita Mazepin lesz a következő évben a megújuló csapat egyik pilótája.

Az orosz versenyző rendkívül nehéz személyiségnek számít és nem is kellett hozzá sok, hogy újra tegyen valami sokkolót. A pilóta Instagram-oldalára felkerült egy videó, ahol az anyósülésről visszafordulva megfogja egy hátul utazó nő mellét. Mazepin kezét félrelökte a sértett és a középső ujját mutatta neki. A felvételt ugyan törölték azóta, hatalmas felháborodást okozott.

– írta szerda délelőtt a Haas csapata.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020