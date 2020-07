Jean Todt: Remélem a világ hamarosan látni fogja Michael Schumachert

A Forma-1 Magyar Nagydíj hétvégéjén Jean Todt is hazánkban tartózkodik természetesen. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke a versenyhétvége megtekintése mellett találkozott újságírókkal is és a Mail on Sundaynak beszélt Michael Schumacher állapotáról is.

A 74 éves sportvezető , aki korábban a Ferrari csapatvezetőjeként éveken át együtt dolgozott a hétszeres világbajnok német pilótával – baráti viszont ápoltak a balesetig –, újságírói kérdésre elárulta, a múlt héten járt a 2013 telén, a francia alpokban súlyos síbalesetet szenvedő pilótánál, barátjánál:

Láttam Michael-t a múlt héten. Harcol és remélem, hogy a világ is hamarosan látni fogja. Ezen dolgozik a családja

– mondta Todt.

A francia sportvezető újságírói kérdésre kitért arra is, mit gondol arról, ha esetleg Lewis Hamilton sikeresebb lesz Schumachernél: „Olyan szerencsétlen baleset után, mint, amilyen Michaellel történt, számít-e, hogy Lewis többet nyer vagy sem?”.

A hétszeres világbajnok német autóversenyző 2013-ban a francia alpokban szenvedett súlyos síbalesetet, csak családtagjai, gondozói – szigorú titoktartás mellett –, és a legközelebbi barátai látogathatják meg olykor a Genfi-tó partján álló, szigorúan őrzött villában. A múlt hónap egyes sajtóhírei szerint őssejt műtétet hajtottak végre rajta, bár más források ezt vitatják, a koronavírus járványra hivatkozva.

Jean Todt a Salgó-ralin A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke személyesen a helyszínen a rali országos bajnokság idénynyitó futamának, a Salgó-ralinak az előkészületeit, és részt vett a verseny rajtceremóniáján is. A 74 éves sportvezető Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökének a meghívására utazott el az esemény salgótarjáni központjába, ahol megtekintette a közlekedésbiztonsági tanpályát, valamint a szervizparkot is. “Életemben először járok Magyarországon raliversenyen, és nagy öröm a számomra, hogy ilyen sok induló és ennyi néző kíváncsi a szezonnyitó futamra” – mondta az ünnepélyes rajtceremónián Todt, aki navigátorként kezdte versenyzői pályafutását. “Mivel ebben a szakágban versenyeztem, különösen jó látni, hogy ennyire sokan űzik professzionális szinten. Nagyon fontos és pozitív, hogy a koronavírus-járvány enyhülésével egy időben két kiemelt sporteseményt is rendeznek Magyarországon, egyrészt a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, másrészt pedig a Salgó-ralit” – hangsúlyozta a FIA elnöke. A salgótarjáni központtal zajló vasárnapi ob-futam a Közép-európai Zóna Kupa (CEZ) versenye is egyben, így csaknem 200 autóból álló nemzetközi mezőny gyűlt össze a viadalon. „Az FIA elnöke korábban még soha nem járt magyar bajnoki raliversenyen, ezért különösen nagy öröm volt számunkra, hogy Todt elnök úr elfogadta a meghívásomat, és a jelenlétével megtisztelte az eseményt” – mondta az MTI-nek Oláh Gyárfás MNASZ-elnök. A hatfutamosra tervezett országos bajnokság első viadalán kilenc gyorsasági szakaszt és 121,29 kilométeres versenytávot kell teljesítenie a mezőnynek.

(Kiemelt kép Roland Weihrauch/AFP)