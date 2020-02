Bejelentkezett a koronavírus miatt elhalasztott Kínai Nagydíj helyére egy versenypálya

A Forma-1-es sorozatot szervező Liberty Media úgy döntött, hogy a 2020-as szezonban elhalasztja az áprilisra tervezett Kínai Nagydíjat a koronavírus-járvány miatt.

Több sem kellett az olasz imolai versenypálya igazgatójának, Roberto Marazzinak, be is nyújtott egy pályázatot, hogy az így felszabadult hétvégén náluk rendezzenek futamot. A helyszín nem ismeretlen az F1-es mezőnynek, 1980 és 2006 között rendeztek nagydíjat a pályán.

Imola has submitted an application to replace the postponed Chinese Grand Prix on April 19.https://t.co/kSEbH5j82O #F1 pic.twitter.com/LMKXpVLluG

— Planet F1 (@Planet_F1) February 17, 2020