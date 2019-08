A Ferrarik uralták a szabadedzéseket Spában

Bottas ennél jobb hírt nem is kaphatott volna

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője bizonyult a leggyorsabbnak a Forma-1-es Belga Nagydíj pénteki második szabadedzésén.

Mögötte a második helyen csapattársa, a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel végzett. Az első szabadedzésen is ők ketten álltak az első és a második helyen, csak fordítva, a Ferrarik tehát továbbra is kézben tartják a Belga Nagydíjat.

Az olasz csapat legnagyobb riválisa, a Mercedes két pilótája köridején és helyezésén is tudott javítani a délelőtti gyakorláshoz képest: a finn Valtteri Bottas ötödikből lett harmadik, míg az ötszörös vb-győztes, címvédő és az összetettben most is az élen álló brit Lewis Hamilton hatodikból negyedik.

A Ferrari két pilótáján kívül csak Bottas tudott 1:45 percnél jobb köridőt, ezt viszont Leclerc és Vettel már az első szabadedzésen elérte.

Belga Nagydíj 2. szabadedzés:

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:44.123 perc

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:44.753

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:44.969

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:45.015

5. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 1:45.117

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:45.394 1. szabadedzés:

1. Vettel 1:44.574 perc

2. Leclerc 1:44.788

3. Verstappen 1:45.507

4. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:45.584

5. Bottas 1:45.882

6. Hamilton 1:45.973 A további program:

szombat

12.00: 3. szabadedzés

15.00: időmérő edzés vasárnap

15.10: futam

