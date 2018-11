Kimi Räikkönen először ült az új autójában, rögtön kigyulladt

Nem sikerült zökkenőmentesen Kimi Räikkönen bemutatkozása új csapatában. A finn pilóta először ülhetett abban az autóban, amivel 2019-ben az Alfa-Sauber színeiben versenyez majd. Első tesztelése nem sikerült túl biztatóra Abu-Dzabiban, nem sokkal a gyakorlás vége előtt műszaki probléma adódott és hiába állt félre azonnal, a kocsi kigyulladt.

#F1:Kimi using a fire extinguisher on his Sauber today after having to stop with technical issues. https://t.co/0qAvFlrb5R pic.twitter.com/ynOvEZyyFv

— theUsher13 (@theJudge13Twts) 2018. november 27.