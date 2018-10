F1: Dráma Mexikóban, Ricciardóé a pole

Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 29 éves versenyzőnek ez az idei második, pályafutása során a harmadik pole pozíciója.

Az ötödik világbajnoki címének megnyerésére készülő, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája harmadik lett az időmérőn, és egyetlen riválisa, a negyedikként záró német Sebastian Vettel (Ferrari) mellől rajtol majd. A második rajtkockát Ricciardo csapattársa, az egész hétvégén remekül teljesítő, és az utolsó másodpercekig vezető holland Max Verstappen foglalhatja el.

Vettel győzelme esetén Hamiltonnak az első hét hely valamelyikén kell célba érnie ahhoz, hogy világbajnok legyen, de ha a német ferraris nem tudja megnyerni a futamot, akkor a brit címvédő a saját helyezésétől függetlenül megszerzi ötödik vb-trófeáját.

A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 20.10-kor kezdődik.

Q3 CLASSIFICATION

It’s @redbullracing‘s first 1-2 in qualifying since USA 2013!

The title rivals will line up next to one another on the second row 👀#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/QafdT1vkb1

— Formula 1 (@F1) 2018. október 27.