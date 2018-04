Verstappent burkoltan lehülyézte a Mercedes főnöke

Max Verstappen nem lett közönségkedvenc Kínában, miután a negyedik helyről csak a szerencsének köszönhető, hogy nem ütötte ki magát teljesen. A holland az egész futamon végig roppant agresszíven vezetett, több hajmeresztő manővere is volt, az egyik ilyennél Sebastian Vettellel akadt össze. A német harmadik helyről a nyolcadikig csúszott vissza.

Ezek után a Red Bullnál dolgozó tanácsadó, Helmut Marko csak annyit mondott, hogy egyértelműen a holland volt a hibás a balesetben, és hogy akár a győzelmébe is kerülhetett az eset. Nem volt ilyen elnéző a Mercedes főnöke, Niki Lauda viszont nem volt ennyire finom, az Auto Motor und Sportnak adott interjúban.

Lauda hits out at Verstappen: “Max is fully to blame for the accident. Seems like reason doesn’t get through to him. You normally rise with your mistakes. But he’s getting ever smaller. In this case it also seems to be a question of intelligence.” #AMuS

— Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) 2018. április 15.