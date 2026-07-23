Cibla jól tekert, előnnyel mehet Jerevánba a Loki

A találkozó elején úgy tűnt, a vendégek kicsit megszeppenve futballoznak, ezt azonban nem tudta kihasználni a Debrecen, ellenfele pedig fokozatosan kijött a szorításból, sőt, a félidő közepén közelebb is állt a gólszerzéshez. Az első igazán nagy hazai lehetőségre a 31. percig kellett várni, ekkor Kocsis fejelhetett, a labda azonban a kapufán csattant.

A második játékrészt nagy lendülettel kezdte a Debrecen, azt lehetett érezni, hogy közel áll a vezetés megszerzéséhez, mégis a vendégek dolgoztak ki egy nagy lehetőséget, Andrejev azonban hárított.

Helyzetre helyzettel, majd góllal válaszolt a magyar együttes: egy kirúgást rosszul játszották meg a vendégek, a Debrecen az ellenfél térfelén labdát szerzett, a saját nevelésű 21 éves Cibla Flórián pedig 18 méterről gyönyörűen tekert a bal felső sarokba (1-0).

A vendégek kis híján egy hasonlóan nagy góllal egyenlítettek, de a kapufa kisegítette a Debrecent.

A DVSC a mérkőzés utolsó szakaszában könnyen kényelmes helyzetbe kerülhetett volna, de Kocsis ziccert hibázott. A házigazdák ezzel együtt is magabiztosan őrizték előnyüket, győzelmük nem forgott veszélyben.

A visszavágót egy hét múlva rendezik, a továbbjutóra pedig a dán FC Köbenhavn vagy az ukrán Polisszija Zsitomir vár.

Konferencia Liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés Debreceni VSC – Pjunyik Jereván (örmény) 1-0 (0-0)

Debrecen, 8523 néző

v.: Karlsen (dán)

Debrecen: Andrejev – Tercza (Szécsi, 80.), Hofmann, Lang, Guerrero (Keller, 80.) – Dzsudzsák (Szain, 80.), Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni (Szendrei, 63.), Cibla (Macsó, 73.)

Pjunyik: Avagjan – Vakulenko, Iszlamovics, Kovalenko, Almeida (Darbinjan, 57.) – Harutjunjan (Witi, 66.), Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) – Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikisz, 66.), James

gól: Cibla (59.)

sárga lap: Boskovic (94.), illetve James (33.), Witi (82.), Kovalenko (89.)

(MTI)