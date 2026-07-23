sportlabdarúgásbarcelonakarim adeyemi
Foci

Tovább erősítette támadósorát a Barca

Karim Adeyemi
Josep LAGO / AFP
admin Futó Csaba
2026. 07. 23. 14:28
Karim Adeyemi
Josep LAGO / AFP

Karim Adeyemivel erősített a spanyol bajnok labdarúgócsapata. A 24 éves, tizenegyszeres német válogatott támadóért

22 millió eurót fizettek a katalánok, az összeg további 7 millióval emelkedhet különböző bónuszok formájában. Öt évre írt alá.

Adeyemi a Salzburgtól érkezett 2022-ben a Dortmundhoz, amelynél négy év alatt 145 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 35 gólja és 22 gólpassza volt, ebben az időszakban a harmadik legtöbb találatban vállalt szerepet a klubnál. Neki volt az elmúlt négy évben a második legtöbb csele és a második legtöbb olyan labdacipelése, amelynek a végén a Dortmund helyzetbe került.

A német játékos a második érkező a Barca támadósorába Anthony Gordon után. A csapat még nem tett le arról, hogy leigazolja Julián Alvarezt, bár az Atlético többször jelezte már, hogy nem akar megválni az argentin csatártól. Joao Pedro lehet a B terv, ha Alvarezt nem sikerül megszerezni.

Kapcsolódó
Pécsi Ármint kölcsönadja a Liverpool.
Élvonalbeli csapatnak adja kölcsön Pécsi Ármint a Liverpool
Újabb fejezethez ért a 21 éves kapus karrierje.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Argentína egy erőteljesebb Paraguay plusz Messi

Friss

Népszerű

Összes
Kormányülés utáni sajtótájékoztató
Magyar: Tiborcz luxusszálloda-projektje és Szíjj László afrikai hídépítése ügyében is feljelentést tettünk az Exim Bankkal szemben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik