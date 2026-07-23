Tovább erősítette támadósorát a Barca

Karim Adeyemivel erősített a spanyol bajnok labdarúgócsapata. A 24 éves, tizenegyszeres német válogatott támadóért

22 millió eurót fizettek a katalánok, az összeg további 7 millióval emelkedhet különböző bónuszok formájában. Öt évre írt alá.

Karim Adeyemi is officially a Barcelona player. pic.twitter.com/rOKOKgRQwG — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 23, 2026

Adeyemi a Salzburgtól érkezett 2022-ben a Dortmundhoz, amelynél négy év alatt 145 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 35 gólja és 22 gólpassza volt, ebben az időszakban a harmadik legtöbb találatban vállalt szerepet a klubnál. Neki volt az elmúlt négy évben a második legtöbb csele és a második legtöbb olyan labdacipelése, amelynek a végén a Dortmund helyzetbe került.

A német játékos a második érkező a Barca támadósorába Anthony Gordon után. A csapat még nem tett le arról, hogy leigazolja Julián Alvarezt, bár az Atlético többször jelezte már, hogy nem akar megválni az argentin csatártól. Joao Pedro lehet a B terv, ha Alvarezt nem sikerül megszerezni.